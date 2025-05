„Hoffe, der nächste Papst wird wie Franziskus“

Auch Atheisten neugierig

Damit der neue Papst in der Welt etwas bewegen könne, müssten die Kirche und alle Religionen flexibler und offener werden, sagte der 28-jährige Jewgeni, der in Madrid wohnt. Er selbst bezeichnet sich als Atheist, neugierig sei er trotzdem. „Gestern Abend waren wir auf dem Petersplatz.“ „Wir sind neugierig, wie das Grab aussieht“, sagte der 46-jährige Stefano, der derzeit für ein Tennisturnier in Rom ist.