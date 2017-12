BMW X7: Erster Vorgeschmack auf großen US-Münchner

Die Amis stehen auf alles, was aus München kommt. Oktoberfest, Bier, Lederhosen - und BMW. Inzwischen wird in den USA sogar vieles gebaut, was eigentlich aus München kommt. Nächster Streich: Der BMW X7 ist im Werk Spartanburg abgelaufen. Derzeit noch als Vorserienproduktion, aber er läuft neben regulären X5 und X6 vom Band, um später in die Welt exportiert zu werden.