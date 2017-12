"Drone Space" gibt Drohnen-Piloten Starthilfe

Auch heuer rechnet die Austro Control "wieder mit einer hohen Zahl an Drohnen als Geschenk unter den Weihnachtsbäumen". Deshalb wird an Eigenverantwortung und genaue Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen appelliert. Mit der am Donnerstag veröffentlichten App "Drone Space" soll Drohnen-Piloten laut Austro-Control-Chef Heinz Sommerbauer auf Knopfdruck klargemacht werden: "Darf ich hier fliegen oder nicht".