DIESER Star ist der reichste Sportler aller Zeiten

Vergessen Sie Cristiano Ronaldo und vergessen Sie Lionel Messi! Die beiden Superstars des Weltfußballs mögen vor allem in Europa in aller Munde sein und sich aktuell bei Gehältern und Werbeverträgen dumm und dämlich verdienen - reichster Sportler aller Zeiten ist aber weder der eine noch der andere. Laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" gebührt dieser Titel einzig und allein der US-Basketball-Ikone Michael Jordan - mit einem Karriere-Einkommen in Höhe von 1,85 Milliarden Dollar (1,57 Mrd. Euro)!