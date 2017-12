Mercedes G-Klasse: Erster Blick ins Innerste

Bei allem Fortschritt gibt es aber auch ein paar Design-Merkmale, die nicht zur Diskussion standen: Sowohl die drei zentral auf der Mittelkonsole prangenden, silbernen Schalter für die Differenzialsperren, als auch der markante Haltegriff vor dem Beifahrer haben den Sprung in die neue Generation geschafft. Nicht bewahrt hat sich die G-Klasse dagegen ihr bislang eher knappes Stauraumangebot. Weil der Automatikhebel vom Mitteltunnel ans Lenkrad wandert, ist vor der Infotainment-Bedieneinheit endlich Platz für ein Fach mit herausnehmbaren Cupholdern, das wohl nicht selten als Schlüssel- oder Smartphone-Ablage genutzt werden wird.

Mehr Platz gibt es allerdings nicht nur für Krimskrams, sondern auch für die Passagiere: In der Breite profitieren die Gäste in der ersten Reihe, die sich zukünftig auf dem von der "Aktion Gesunder Rücken e. V." empfohlenen Gestühl sogar den Rücken massieren lassen können, von fast sieben Zentimeter mehr Bewegungsspielraum; hinten stehen immerhin knapp sechs Zentimeter mehr zur Verfügung. Den größten Zuwachs aber erfährt die Beinfreiheit in Reihe zwei: Die Fondgäste genießen zukünftig satte 15 Zentimeter mehr Abstand zu den vorderen Sitzlehnen und selbst mit weit über 1,90 Meter Körperlänge kann man auf der Rückbank jetzt bequem reisen.

Serienmäßig sitzt man in der neuen G-Klasse vorne wie hinten übrigens auf Ledersitzen, besonders edle Nappa-Tierhäute sowie den Alcantara-Nachfolger Dinamica aus Mikrofaser gibt es gegen Aufpreis im sogenannten Exklusiv-Paket. Für alle, die es sportlicher mögen, bietet Mercedes auch in seinem Geländeklassiker eine AMG-Line an, die den Innenraum mit roten Ziernähten und Gurten aufhübscht und zukünftig auch ein unten abgeflachtes Lenkrad mitbringt. Über spezielle Offroad-Ausstattungen oder abwaschbare Sitzbezüge haben die Stuttgarter dagegen noch nichts verraten.

