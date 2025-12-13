Kein Durchblick im Nebel, Umleitung nach Wien!

Sicherheit geht im Flugverkehr vor! Flug TK6881 der Turkish Airlines hatte am Samstagnachmittag im Salzburger Nebel keinen Durchblick mehr: Der Airbus A321 musste durchstarten, kreiste dann über dem Flachgau wartend auf die Landeerlaubnis, um letztendlich in Wien zu landen ...
Um 14.05 Uhr hätte Flug TK6881 der Turkish Airlines von Istanbul nach Salzburg in der Mozartstadt aufsetzen sollen. Doch im dichten Nebel musste der Airbus durchstarten. Doch ein freier Slot für einen zweiten Landeversuch war nicht leicht zu bekommen.
So kreiste der Airbus A321 über dem Flachgau und wartete und wartete – bis eine Entscheidung fiel: Kein weiterer Landeversuch, Weiterflug nach Wien!
In Schwechat landete der Flieger sicher um 15.15 Uhr, also 70 Minuten nach der geplanten Ankunft in Salzburg.
