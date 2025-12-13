Betrunkener Schweizer schlief Rausch im Auto aus

Im Schlaf seinen Führerschein losgeworden ist ein 50-jähriger Schweizer mitten auf der Katschberg Bundesstraße (B99) in Obertauern kurz nach 22 Uhr am Freitagabend. Der Betrunkene schlummerte bei laufendem Motor friedlich in seinem Fahrzeug.
Erwischt wurde der Schweizer, weil er sein Auto mitten auf der B99 abgestellt hatte. Nachdem ein Alkoholtest 1,62 Promille ergab, musste der Mann den Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Er wurde zudem angezeigt.
Drogenlenker raste durch Wald
Und auch einen weiteren Führerschein kassierten die Polizisten in der Nacht auf Samstag ein. Sie stoppten einen 37-jährigen Salzburger, der mit 96 statt erlaubter 50 km/h in Wald im Pinzgau unterwegs war.
Bei ihm schlug zudem ein Drogentest an. Der Salzburger wurde vom Amtsarzt für fahruntauglich erklärt. Er wurde gleich mehrfach angezeigt.
