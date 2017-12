Digitale Welt birgt Chancen und Risiken für Kinder

Die Digitalisierung birgt für Kinder weltweit Chancen, aber auch Risiken und Gefahren, warnt die UNICEF in ihrem am Montag veröffentlichten Jahresbericht "Kinder in einer digitalen Welt". Mit dem Internet drohten sich bestehende soziale und ökonomische Ungleichheiten weiter zu verschärfen. Es bestehe eine digitale Kluft.