Staatsschutz prüft Einreiseverbot für Nora Illi

Die umstrittene Frauenbeauftragte des ebenso umstrittenen Islamischen Zentralrats Schweiz (IZRS) soll in einer Wiener Moschee unter anderem davon gesprochen haben, dass die hiesigen Gesetze nur für "Ungläubige" gelten. Muslime hingegen müssten sich nicht an Gesetze halten. Es werde versucht, "einen Islam zu basteln, der in ihr Verständnis passt, mit liberalen Moscheen, Schwulenheirat, gemischtem Gebet etc. So wird versucht, den Islam zu schwächen. Das ist Fitna (Bürgerkrieg, Anm.)", wurde Illi von ServusTV zitiert.