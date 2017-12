Hausverbot für radikale Islam-Aktivistin Nora Illi

Ex-Verfassungsschutz-Chef: "Das Video ist bedenklich"

Das Video aus der Moschee bzw. Aussagen daraus wurden laut ServusTV unter anderem der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich sowie Gert-René Polli ("Das Video ist bedenklich"), dem ehemaligen Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, vorgelegt.

IGGÖ: Hausverbot in allen Kultusgemeinden und Moscheen

Von der IGGÖ heißt es dazu laut "Kurier": "Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich duldet keine Hetzreden in ihren Einrichtungen." Provokateuren dürfe keine Bühne geboten werden. Deshalb seien auch gleich Konsequenzen gezogen worden: Gegen die Schweizerin sei ein Hausverbot verhängt worden, so Mediensprecherin Carla Amina Baghajati: "Alle Kultusgemeinden und Moscheen werden über diese Maßnahme informiert." Zudem sollen die Verantwortlichen jener Moschee, in der Illi ihren Auftritt hatte, "zu einem Gespräch geladen".