Einbrecher attackiert mit Schraubenzieher Opfer

Ein unbekannter Täter brach am Montag in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) in insgesamt zwei Häuser ein. In einem Haus gelangte er dabei über ein im ersten Stock gelegenes Fenster in die Wohnbereiche. Und wurde durch Zufall vom Eigentümer überrascht. Der schlanke Täter (laut Polizei 175 Zentimeter groß, braune Haare, mit Jeans und braunem Pullover bekleidet) attackierte in der Folge den Hausbesitzer mit einem Schraubenzieher und flüchtete. Gestohlen hatte er offensichtlich noch nichts.