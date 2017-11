Die heißesten Bilder der Victoria‘s-Secret-Show!

Der US-Wäschekonzern Victorias's Secret ruft alljährlich die schönsten Engel auf Erden zusammen, um in einer vorweihnachtlichen Modenschau seine neue Unterwäschekollektion vorzuführen. In diesem Jahr unter anderem am Laufsteg: Alessandra Ambrosio, Lais Ribeiro, Adriana Lima, Bella Hadid und die Österreicherin Nadine Leopold. Hier sind die Bilder der himmlischsten Fashionshow der Welt!