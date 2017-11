Wiener Linien: Tickets um fast zehn Prozent teurer

Jahreskarte für Senioren um elf Euro teurer

Vor allem die Pensionisten dürfen tiefer in die Tasche greifen. So kostet die Jahreskarte bei Einmalzahlung für Senioren gleich um elf Euro mehr und somit 235 Euro. Das betrifft in Wien immerhin 74.700 Personen. Auch das Anspruchsalter für die Senioren-Ermäßigung wird nach oben geschraubt: Erhält man die Vergünstigungen derzeit mit 61 Jahren, sind es ab 2018 bereits 63 Jahre.