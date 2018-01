Hart im Nehmen: Actioncams für fast alle Fälle

Sony etwa bietet für seine Actioncams deshalb eine sogenannte Live-View-Fernbedienung mit integriertem Display an, die Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen der Kamera erlaubt. Sie ist wasserfest und wird wie eine Uhr am Handgelenk getragen, lässt sich damit also auch während der meisten Sportarten schnell und unkompliziert bedienen. Fortschrittlich auch die GoPro Hero 6: Sie verfügt über ein Touch-Display und lässt sich bei Bedarf auch per Sprache bedienen, sodass die Hände während der Action frei bleiben.