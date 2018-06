106 neue Panzerfahrzeuge für das Bundesheer

Große Fahrzeugschau im Innenhof des Verteidigungsministeriums in der Wiener Rossauer Kaserne: Zufrieden präsentierte Minister Kunasek am Montag drei gepanzerte Fahrzeugtypen, die Österreichs Soldaten im Schutz gegen Terrorbedrohungen sowie bei Unruhen in fremden Einsatzgebieten wie dem Kosovo etc. bieten sollen. „Gerade im Auslandseinsatz sind die Soldaten vielen Gefahren ausgesetzt. Daher ist es mir ein Anliegen, weiterhin in geschützte Mobilität zu investieren“, so Kunasek.