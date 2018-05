Notlösung für Gnigler Volksschulkinder

Die Volksschule Gnigl wird nach dem Deckensturz am Wochenende auf gleich fünf Standorte „zerfleddert“: Aus dem Ersatzquartier für die gesamte Schule an der Akademiestraße wurde nichts. Eine provisorische Teilsanierung mit zusätzlichen Deckenplatten wäre zwar möglich gewesen. „Die Übersiedelung ist aber schneller und damit besser“, so Stadt-Vize Bernhard Auinger (SP).