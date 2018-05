Atomabkommen: Iran stellt Europa Ultimatum

Die britische Premierministerin Theresa May telefonierte am Sonntag mit Rouhani. „Wir und unsere europäischen Partner wollen weiterhin unbedingt sicherstellen, dass das Iran-Abkommen aufrechterhalten wird“, versicherte May Rouhani nach Angaben eines Sprechers ihres Büros. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte, er gehe davon aus, dass die Vereinbarung die Regierung in Teheran davon abhalten könne, Atomwaffen zu erlangen. „Wir sind am Wiener Abkommen beteiligt und werden beteiligt bleiben.“