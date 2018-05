Trump wird aus Iran-Atomdeal aussteigen

Laut einem Bericht der „New York Times“ will US-Präsident Donald Trump seine Drohungen wahrmachen und aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Dies soll Trump bei einem Telefonat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bestätigt haben. Die USA seien demnach bereit, alle gegen den Iran verhängten Sanktionen wieder in Kraft zu setzen, die im Zuge des Abkommens ausgesetzt wurden. Noch am Dienstagabend will Trump eigenen Worten zufolge seine Entscheidung offiziell bekanntgeben. Die anderen Unterzeichnerstaaten - Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland - wollen an der Vereinbarung festhalten.