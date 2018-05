Porsche 911 GT3 R: Hat, was andere nicht haben

Der Motor des R basiert technisch weitgehend auf dem Aggregat des RS. Allerdings hat Porsche die Leistung von 520 PS auf 550 PS erhöht. Außerdem wird die Kraft des Heckmotors statt über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe wie beim RS über ein sequenzielles Sechsgang-Klauengetriebe an die Hinterräder übertragen. Dank elektrischer Schaltwalzenaktuatorik soll das Getriebe besonders schnelle und präzise Schaltwechsel erlauben. Die Kupplung wird zudem elektrohydraulisch gesteuert, was den Entfall des Kupplungspedals und vereinfachte Starts ermöglicht. Geschaltet wird per Lenkradpaddles.