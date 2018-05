Die zwei Gesichter von Irans Mullah-Regime

Khamenei hat das Sagen in allen Sicherheits- und Militärfragen

Revolutionsführer Ali Khamenei hat das Sagen in allen Sicherheits- und Militärfragen und das letzte Wort auch in allen strategischen Entscheidungen der Politik. Das war auch im Fall seiner „Erlaubnis“ zum Iran-Deal der Fall. Khamenei hat übrigens in einer „Fatwa“ (religiöses Erkenntnis) Atomwaffen als „haram“ (verboten) bezeichnet. Iran würde daher keine Atomwaffen anstreben. Israels Premier Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump wollen dem Iran diese Atomwaffen-Abstinenz nicht glauben. Realismus oder Paranoia?, meint Klaus Woltron.