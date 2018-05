USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran

US-Botschafter verteidigt Forderung an Deutschland

Unterdessen verteidigte der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell seine Forderung, deutsche Unternehmen sollten ihre Geschäfte im Iran „sofort runterfahren“. Er habe „einen anderen Stil“, sagte Grenell den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Donnerstag. „Da will ich ganz ehrlich sein.“ Er sagte weiter: „Die Diplomatie, die im Gruppendenken verhaftet ist, hat großen Schaden angerichtet: Nordkorea ist auf dem Weg zur Atommacht - und in Syrien findet seit Jahren ein Völkermord statt. Ich bin gegen Gruppendenken in der Diplomatie.“