Feuer zerstörte Heim von Familie mit Neugeborenem!

Bei dem kleinen Daris waren nach der Geburt am Sonntag Atemprobleme und eine leichte Hirnblutung aufgetreten. „Wir waren so glücklich, als die Ärzte sagten, dass sich sein Zustand gebessert hat und er schon heim darf“, sagt Admir R. Er kaufte Windeln und Babynahrung ein und fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem älteren Sohn ins Klinikum, um Mutter und Kind abzuholen. Dort erreichte ihn der Anruf seiner Trauzeugin: „Bei dir brennt es!“ Als die Familie gegen 18.25 Uhr beim Wohnblock eintraf, traf sie auf ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz. Alle Nachbarn standen im Freien, die Aufregung war groß.