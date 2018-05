Wieder gefährlicher Brand in Welser Wohnhausanlage

Wieder Brandalarm in einem Mehrparteienhaus im Welser Stadtteil Lichtenegg. Nach dem Feuer mit einem Toten am Dienstag rückten die Einsatzkräfte auch diesmal wieder mit einem Großaufgebot an. Im Abstellraum einer Wohnung im Erdgeschoß eines Hauses in der Eibenstraße war ein Feuer ausgebrochen, der Mieter nicht zu Hause. Ein aufmerksamer Passant sah Rauch, alarmierte die Feuerwehr und läutete alle Mieter heraus.