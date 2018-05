Culliner: Das Rolls-Royce-SUV macht etwas anders

In der vorderen Box ruht der bekannt flüsterleise 6,75-Liter-V12-Benziner, der es wie in der Limousine Phantom auf 571 PS bringt und an eine Achtgangautomatik gekoppelt ist. Von dem klassischen Bruder übernimmt der Cullinan auch die Aluminium-Architektur. Dazu gibt es Allradantrieb und Hinterachslenkung sowie eine adaptive Luftfederung. So ausgestattet soll das Luxus-SUV laut Hersteller unangestrengt jedes Gelände meistern. Wasser kann bis zu einer Tiefe von 54 Zentimetern durchfahren werden - der laut den Briten beste Wert im Segment. Bei Land Rover dürften sie bereits schunzeln.