Keine US-Strafzölle für EU, dafür „TTIP-light“?

EU droht mit Gegenmaßnahmen

Sollte die EU jedoch nicht dauerhaft von den US-Strafzöllen ausgenommen werden, will sie entschlossene Gegenmaßnahmen treffen. Diese Haltung stimmte Merkel am Wochenende in Telefonaten mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischen Premierministerin Theresa May ab. Merkel, Macron und May seien sich einig gewesen, „dass die Vereinigten Staaten keine handelspolitischen Maßnahmen gegen die Europäische Union ergreifen sollten“, erklärte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntag.