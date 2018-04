Trump droht mit Verdreifachung der Strafzölle

Trump: „China davon abbringen, die USA auszunutzen“

Trump zeigte sich dagegen unerbittlich. Bei einer Rede im Bundesstaat West Virginia sagte er am Donnerstag, es sei an der Zeit, China davon abzubringen, die USA „auszunutzen“. Auf die jüngsten Drohungen antwortete die chinesische Führung ebenso martialisch. Das Handelsministerium in Peking erklärte am Freitag: „Wenn die USA den Widerspruch Chinas und der internationalen Gemeinschaft ignorieren und auf Unilateralismus und Protektionismus bestehen, wird China um jeden Preis bis zum Ende gehen.“