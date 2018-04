Merkel lobt Trumps Stärke bei Korea-Kurs

US-Präsident Donald Trump bot der deutschen Kanzlerin am Freitag einen herzlichen Empfang bei ihrem Besuch im Weißen Haus in Washington. Nach der Begrüßung mit Küsschen und lobte sie als „außergewöhnliche Frau“. Er beteuerte außerdem: „Wir hatten eine gute Beziehung von Anfang an, aber das haben nicht alle verstanden. Aber wir haben es verstanden.“ Lob von der Kanzlerin gab es vor allem für seine Korea-Politik. Für seine Unbeliebtheit im Merkels Heimat lieferte er eine interessante Erklärung ab.