EU bereitet Strafzölle für diverse US-Produkte vor

US-Strafzölle: Kurz für „harte Gegenmaßnahmen“

Trump hat angekündigt, ab kommender Woche hohe Strafzölle auf Stahl und Aluminium zu verhängen. Bei Stahl sollen 25 Prozent auf den Import aufgeschlagen werden, bei Aluminium zehn Prozent. Trump will damit US-Unternehmen vor Konkurrenz schützen und so neue Jobs schaffen. Bundeskanzler Sebastian Kurz forderte am Freitag „harte Gegenmaßnahmen“: „Ich erwarte eine selbstbewusste Antwort der EU“, so Kurz.