Strafzölle: Trump verschont vorerst die EU

Die EU hat einen Teilerfolg im Streit um drohende Strafzölle der USA auf Aluminium- und Stahlimporte errungen: Wie die US-Regierung am Donnerstagnachmittag mitteilte, bleiben die EU-Staaten vorerst von den Handelsbarrieren ausgenommen. Der Erlass von US-Präsident Donald Trump tritt am Freitag in Kraft.