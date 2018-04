Illegale Autorennen geplant?

Für Aufsehen sorgen die Pläne der Auto-Crash-Vereinigung Österreich in Pinkafeld. Bereits zwei Termine sind im „Rennkalender“ eingetragen, und erste Bauarbeiten wurden am ehemaligen Kasernengelände in Richtung Oberschützen gestartet. Doch Bewilligung gibt es dafür noch keine, bestätigen Gemeinde, aber auch die Bezirkshauptmannschaft in Oberwart. Umweltschützer und Anrainer zeigen sich über die derzeitigen Vorgänge im Naturschutzgebiet entsetzt.