2000 bei Demo: „Die AUVA muss bleiben“

Holzhammer-Argument der Einsparer sind immer die Verwaltungskosten: „Die liegen aber weit nicht so hoch, wie oft behauptet wird“, ärgert sich eine Teilnehmerin. Und oben am Podium bestätigt GKK-Obmann Andreas Huss genau das: „Die Verwaltung macht nicht einmal 20 Millionen aus.“ Bei einer Zusammenlegung der Kassen müssten in Salzburg 30 Millionen gespart werden. Huss: „Wir könnten ein Viertel der 640 Vertragspartner (Ordinationen) nicht nachbesetzen. Wir wollen keine Versorgung am Wiener Reißbrett.“