„Drogen-Shop“ gleich neben Linzer Hessenpark

Wöchentlich werden bei den Linzer Drogenhotspots - darunter auch der Hessenpark - „kleine Fische“ geschnappt, die in den Anlagen Drogen verkaufen. Jetzt aber konnten Einsatzkräfte des Linzer Stadtpolizeikommandos eine Verteilergruppe ausheben. Ein 37-jähriger und ein 26-jähriger Syrer sowie eine 21-jährige Österreicherin hatten sich in einer für ihren Drogenhandel strategisch günstig gelegenen Wohnung direkt beim Hessenpark einquartiert. Das Rauschgift für die Versorgung des Hessenparks besorgten sie sich in Wien.