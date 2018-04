Red Bull plant für 2019 unbemannte Mondlandung

Am 21. Juli 1969 hat Neil Armstrong im Rahmen der „Apollo 11“-Mission als erster Mensch den Mond betreten. Zum 50-Jahre-Jubiläum dieses Ereignisses will das Red Bull Media House in Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen und einer Gruppe ursprünglicher „Teilzeit-Forscher“ mit starkem österreichischen Anteil in der zweiten Jahreshälfte 2019 ein mediales Ereignis steigen lassen, das mit der Mondlandung 1969 vergleichbar ist. Unter dem Titel „Mission to the Moon“ will man die erste privat finanzierte Mondmission in Szene setzen.