Heimatschutzberater Bossert verlässt Weißes Haus

Die Welle der Rücktritte im Weißen Haus geht weiter: Der Heimatschutzberater von US-Präsident Donald Trump, Tom Bossert, nimmt seinen Hut. Trump habe sich bei Bossert für die gute Arbeit bedankt, sagte Regierungssprecherin Sarah Sanders am Dienstag. Eine Begründung für den Schritt nannte sie nicht. „Der Präsident ist dankbar für Toms Einsatz für die Sicherheit unseres großartigen Landes“, so Sanders in einer kurzen Mitteilung. Daraus ging nicht hervor, ob der Berater auf eigenen Wunsch geht oder entlassen wurde.