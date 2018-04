Tesla fährt im Autopilot-Modus auf der Höhenstraße

Tödlicher Unfall mit Autopilot

Erst im März kam es in Amerika zu mehreren tödlichen Unfällen, an denen der Autopilot-Modus keine unwesentliche Rolle spielte. Unter anderem starb der Fahrer eines Tesla X, nachdem sein Wagen in eine Fahrbahnbegrenzung krachte. Ein anderes Mal wurde etwa eine Fußgängerin von einem selbstfahrenden Uber-Auto getötet. Vor diesem Hintergrund stellt sich zu Recht die Frage: War die Fahrt im Autopilot-Modus auf einer öffentlichen Straße in Wien überhaupt legal?