Tesla-Autopilot an tödlichem Unfall beteiligt

Suche nach möglichen Fehlfunktionen

Mögliche Fehlfunktionen beim Autopiloten rücken nach dem tödlichen Unfall in den Fokus. Nicht nur der Autopilot, auch der Fahrer habe nicht gehandelt, obwohl er eine Warnung des Systems erhalten habe, hieß es in der Mitteilung Teslas am Freitagabend. Der Lenker habe rund fünf Sekunden Zeit und 150 Meter freie Sicht gehabt.