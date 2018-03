Gaza-Eskalation: Guterres „zutiefst besorgt“

Generalstreik am „Tag der Trauer“

Im Westjordanland und in Ostjerusalem bleiben am Samstag die Geschäfte geschlossen. Der Generalstreik bezieht sich auch auf Privatschulen, die samstags offen sind. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas rief nach den Konfrontationen an der Grenze zu Israel einen „Tag der Trauer“ aus.