Mehrere Tote beim „Marsch der Rückkehr“ in Gaza

Bei den Massenprotesten im Gazastreifen sind mindestens fünf Palästinenser an der Grenze zu Israel getötet worden. Rund 170 Menschen seien beim „Marsch der Rückkehr“ verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Israelische Soldaten schossen gezielt auf Rädelsführer, teilte die Armee zudem mit. Die radikalislamische Hamas will mit der sechswöchigen Aktion in der Nähe des Sicherheitszaunes ihren Anspruch auf ein Recht auf Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israel untermauern.