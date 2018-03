NASA-Teleskop „Webb“ startet erst 2020 ins Weltall

Bereits vor einigen Wochen hatte eine US-Aufsichtsbehörde, die das Projekt überprüft hatte, an einem Startdatum in diesem oder dem kommenden Jahr Zweifel angemeldet. Es bestehe auch das Risiko, dass die vom Kongress bewilligten Mittel in Höhe von acht Milliarden Dollar (umgerechnet rund 6,5 Milliarden Euro) nicht ausreichten, hatte die für den Kongress arbeitenden Rechenschaftsbehörde GAO angemerkt. Die NASA bestätigte dieses Risiko nun. Finale Zahlen gebe es aber noch nicht, hieß es.