Royale Hochzeit geht in die heiße Phase

Gästeliste noch geheim

Der Form halber sind die Einladungen im Namen von Harrys Vater, Prinz Charles, ausgestellt. Sein Wappen - drei Straußenfedern in einer Krone mit dem deutschen Motto „Ich dien(e)“ - prangt über dem Einladungstext. „Seine Hoheit, der Prinz of Wales, bittet um das Vergnügen der Gesellschaft von ...“, ist auf den Karten in geschwungener schwarzer Schrift zu lesen.