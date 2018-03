„Horror-Zahnarzt“ ringt um Zulassung

Auch der Arzt selbst klagt: „Wenn gegen mich zwei Jahre ermittelt wird und dann nichts herauskommt – wer bezahlt meinen Schaden? Ich werde bloß angepatzt. Die Beschwerden hat nur die Patientenanwältin aus dem Hut gezaubert.“ Sigrid Wucherer vom Land Kärnten kann das so nicht stehen lassen: Ruhig erklärt sie, warum und wann das Land eingreifen MUSS – in diesem Fall sei die Entscheidung zwingend gewesen. Wie berichtet, sind bei der Patientenanwaltschaft mittlerweile gezählte 111 Vorwürfe gesammelt und an die Justiz weitergeleitet worden. Ermittelt wird wegen Verdachts des schweren Betruges und der schweren Körperverletzung.