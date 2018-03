Kinder aus dem Horrorhaus starten ein neues Leben

Beschauliches Leben auf dem Land

Derzeit liegt das Hauptaugenmerk jedoch einmal darauf, sich häuslich einzurichten. Die ältesten Kinder des Horrorpaares wurden auf dem Land in einem Haus untergebracht, sie stehen nach wie vor unter staatlicher Obhut, können allerdings kommen und gehen, wann sie wollen, und spüren zum ersten Mal, was es bedeutet, Privatsphäre zu haben. Mit ihren sechs kleinen Geschwistern stehen sie per Skype regelmäßig in Kontakt, diese sind in Obhut zweier Pflegefamilien.