Von Eltern angekettet: Polizei befreit 13 Kinder

Erinnerungen an Fall Fritzl

Das Drama in den USA erinnert an den Fall Josef Fritzl, der im Keller seines Hauses in Amstetten in Niederösterreich seine eigene Tochter 24 Jahre lang gefangen gehalten und mit ihr sieben Kinder gezeugt hatte. Das unfassbare Verbrechen war 2008 aufgeflogen. Im Jahr darauf wurde Fritzl wegen Mordes durch Unterlassung, Sklavenhandels, Freiheitsentziehung, Vergewaltigung, Blutschande und schwerer Nötigung zu lebenslanger Freiheitsstrafe und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt.