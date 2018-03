Feuerteufel brachte 20 Bewohner in Lebensgefahr

Brandermittler waren am Samstag am Tatort

Rasch wurde klar, dass ein Feuerteufel am Werk gewesen war, denn es gab in jedem Raum der Wohnung im zweiten Stock einen Brandherd, und vom Mieter fehlte jede Spur. Am Samstagvormittag untersuchten Brandermittler dann das Apartment. Das Motiv für die Brandlegung war am Samstag noch ebenso unklar wie der Aufenthaltsort des Feuerteufels. Er muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen, brachte er doch 20 Menschen in Lebensgefahr.