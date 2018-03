Frau (57) zerstört beim Ausparken ein Restaurant

Ein „Drive-in“ der anderen Art löste am Samstag einen spektakulären Rettungs- und Bergungseinsatz im Restaurant „AMPLATZ“ in Asten aus. Eine Lenkerin (57) hatte wegen eines Schwächeanfalls das Brems- und Gaspedal verwechselt. Die Frau war mit ihrem Mercedes in das Speiselokal gerast.