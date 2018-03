Tirol: SP-Chefin drängt in Opposition, Basis sauer

Offiziell will SPÖ-Bundesparteiobmann Christian Kern nichts sagen, doch hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass er die Tiroler Genossen gerne in der Tiroler Landesregierung sehen würde. Doch Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik ziert sich: Die Bürgermeisterin von Lienz will lieber in Opposition gehen. Die Tiroler SPÖ hat bei der Landtagswahl im Februar erstmals seit 2003 wieder dazugewonnen und wurde sogar Zweiter. Doch anstatt diesen Aufwind zu nützen und ein Comeback in der Landesregierung zu feiern, ziert sich Blanik.