Können die Grünen nächste Niederlage verhindern?

Volkspartei vermutlich mit mehreren Optionen

Die ÖVP verteidigt mit Landeshauptmann Günther Platter, der seit 2008 an der Spitze des Landes steht, den Landeshauptmannsessel und will den historischen Tiefstand von 39,35 Prozent im Jahr 2013 hinter sich lassen. Rechnerisch werden der Volkspartei wohl auch Koalitionen mit SPÖ und FPÖ offen stehen. Das Rennen um den zweiten Platz ist im Grunde ein Muster ohne Wert. In Wahrheit geht es darum, ob die Tiroler ÖVP bei der grünen Ehe bleibt oder einen Partnertausch will.