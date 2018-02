Blinde Passagiere bei Sturz aus Flugzeug gestorben

Der Versuch, als blinde Passagiere von Ecuador in die USA zu reisen, ist zwei Männern zum tödlichen Verhängnis geworden. Wie die Zeitung "El Universo" am Montag berichtete, wollten sich die beiden im Radkasten des Flugzeugs verstecken und auf diese Weise unentdeckt nach New York gelangen. Die illegale Reise fand jedoch bereits während des Starts ein tragisches Ende.