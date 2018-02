Handy-Akku fängt in Flugzeug plötzlich Feuer

Eine sogenannte Powerbank ist in einem Flugzeug der China Southern Airlines auf dem Flughafen der südchinesischen Stadt Guangzhou in Brand geraten. Das zeigt ein kurzer Clip, den "China Xinhua News" auf seiner Twitterseite veröffentlichte. Zu sehen ist dort der Brand, der in einem Rucksack, der in der Gepäcksablage verstaut lag, ausgebrochen war.