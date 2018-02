Smartphone-Ladegerät explodiert im Flugzeug

Schreckmomente in einem Flugzeug unmittelbar nach der Landung: Ein externes Ladegerät hat im russischen Wolgograd am Donnerstag in einem gerade auf dem Flughafen gelandeten Maschine der Fluglinie Aeroflot einen Brand ausgelöst. Das Handyvideo eines Passagiers zeigt Flammen zwischen den Sitzen des Airbus A320. Doch die Mehrheit der Fluggäste blieb ruhig und das Feuer konnte von der Crew rasch gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.